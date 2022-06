Giro dell’Appennino 2022, Louis Meintjes: “Un giorno perfetto. Ora voglio fare classifica al Tour” (Di giovedì 2 giugno 2022) Ritorno al successo del sudafricano Louis Meintjes al Giro dell’Appennino 2022. Il corridore della Intermarché-Wanty-Gobert è tornato al successo dopo un’astinenza lunga sette anni, dalla Coppi e Bartali 2015, arrivando in solitaria al traguardo avanti a Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e al compagno di squadra Georg Zimmermann. Intervistato da Cyclingpro, Meintjes ha espresso tutta la sua felicità: “Per me è stato un giorno perfetto. Penso che gli avversari abbiano sofferto il caldo. Nel finale avevo molte energie ed è andata molto bene. Volevo essere sicuro che nessuno scappasse via e volevo tenere la corsa chiusa per Hermans, poi però avevo le gambe migliori e mi sono preso la mia opportunità“. Meintjes è già ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Ritorno al successo del sudafricanoal. Il corridore della Intermarché-Wanty-Gobert è tornato al successo dopo un’astinenza lunga sette anni, dalla Coppi e Bartali 2015, arrivando in solitaria al traguardo avanti a Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e al compagno di squadra Georg Zimmermann. Intervistato da Cyclingpro,ha espresso tutta la sua felicità: “Per me è stato un. Penso che gli avversari abbiano sofferto il caldo. Nel finale avevo molte energie ed è andata molto bene. Volevo essere sicuro che nessuno scappasse via e volevo tenere la corsa chiusa per Hermans, poi però avevo le gambe migliori e mi sono preso la mia opportunità“.è già ...

