Giovinazzo: targa toponomastica dedicata al pluridecorato tenente Raffaele Piscitelli Stamattina il disvelamento (Di giovedì 2 giugno 2022) Di seguito il comunicato: In occasione della festa nazionale del 2 giugno, a Giovinazzo (Ba) ci sarà il disvelamento di una targa toponomastica dedicata al pluridecorato tenente Raffaele Piscitelli, che sarà collocata sulla via a lui già intestata, ad angolo con via Guglielmo Marconi. La cerimonia inizierà a partire dalle ore 11,00, alla presenza delle maggiori istituzioni comunali, capeggiate dal sindaco uscente Tommaso Depalma, delle Associazioni d'Arma di Giovinazzo, della banda cittadina e dei familiari dell'eroe, rappresentati dal presidente della 'Fondazione Famiglia Piscitelli D'Agostino'. Dopo la grande partecipazione di pubblico e istituzioni alla manifestazione svoltasi lo scorso 24 maggio ...

