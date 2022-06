Giornata mondiale disturbi alimentari Seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali per i 12-25enni (Di giovedì 2 giugno 2022) Di seguito il comunicato: Il 2 giugno “Giornata mondiale disturbi alimentari” celebrata con la canzone e il libro di Igor Nogarotto I DCA (disturbi del comportamento alimentare) rappresentano tra i giovani dai 12 ai 25 anni la Seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. L’età in cui ci si ammala è scesa e inizia a manifestarsi su bambini di 8-10 anni. In Italia ne soffrono oltre 3 milioni di persone. Il Covid ha peggiorato la situazione. Il 2 giugno 2022 si celebra la settima Giornata mondiale sui disturbi del Comportamento Alimentare (World Eating Disorders Action Day). Testimonial Capitan Ventosa di Striscia la Notizia. “L’Arte è uno ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 2 giugno 2022) Di seguito il comunicato: Il 2 giugno “” celebrata con la canzone e il libro di Igor Nogarotto I DCA (del comportamento alimentare) rappresentano tra i giovani dai 12 ai 25 anni ladigli. L’età in cui ci si ammala è scesa e inizia a manifestarsi su bambini di 8-10 anni. In Italia ne soffrono oltre 3 milioni di persone. Il Covid ha peggiorato la situazione. Il 2 giugno 2022 si celebra la settimasuidel Comportamento Alimentare (World Eating Disorders Action Day). Testimonial Capitan Ventosa di Striscia la Notizia. “L’Arte è uno ...

