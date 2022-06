Giornata mondiale dei disturbi alimentari: casi moltiplicati a causa della gestione Covid (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu – Si celebra il 2 giugno la Giornata mondiale dei disturbi del comportamento alimentare, sulla questione si è espresso il professor Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta, direttore del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, evidenziando come i casi di disturbi alimentari siano cresciuti esponenzialmente nel periodo Covid, caratterizzato, soprattutto per i giovani, da chiusure forzate, restrizioni e lockdown vari che hanno contribuito a creare delle problematiche e disturbi comportamentali in moltissimi ragazzi. disturbi alimentari cresciuti esponenzialmente Lo stesso esperto ha parlato della situazione che si trovano a dover affrontare gli specialisti nel quotidiano, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu – Si celebra il 2 giugno ladeidel comportamento alimentare, sulla questione si è espresso il professor Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta, direttore del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, evidenziando come idisiano cresciuti esponenzialmente nel periodo, caratterizzato, soprattutto per i giovani, da chiusure forzate, restrizioni e lockdown vari che hanno contribuito a creare delle problematiche ecomportamentali in moltissimi ragazzi.cresciuti esponenzialmente Lo stesso esperto ha parlatosituazione che si trovano a dover affrontare gli specialisti nel quotidiano, ...

