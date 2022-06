Gianni Morandi | questa sera alle 20 30 su Rai1 ' Il Canto degli italiani' | in diretta dall' Arena di Verona

Advertising

zazoomblog : Gianni Morandi il 2 giugno su Rai 1 dall’Arena di Verona interpreterà “Il canto degli italiani” - #Gianni #Morandi… - arenaliveweb : GIANNI MORANDI IL CANTO DEGLI ITALIANI DALL'ARENA DI VERONA Questa sera alle 20:30 su @RaiUno. @morandi_g… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, nellasuggestiva ARENA DI VERONA GIANNI MORANDI i… - MontiFrancy82 : @morandi_g interpreta “IL CANTO DEGLI ITALIANI” nella suggestiva ARENA DI VERONA il 2 giugno su RAI 1 - Gazzettadmilano : Il Canto degli Italiani, Gianni Morandi canta l’Inno Nazionale all’Arena di Verona. -

Proprio sotto l'albero è stato allestito un palco che ha ospitato cantanti italiani conosciuti e amati dal pubblico come, Malika Ayane, Matteo Romano, i Sansoni e il comico Roberto ...canta l'inno all'Arena di Verona per la festa della Repubblica 2 giugno, 19 onorificenze. Tra loro anche Otello Dalla Casa, deportato nei lager nazisti - VIDEO Meteo ponte 2 giugno ...L'evento in occasione dei festeggiamenti del 2 giugno, vedrà l'amatissimo cantante esibirsi nell'inno scritto da Goffredo Mameli e Michele Novaro.[CS] Giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, nella suggestiva Arena di Verona Gianni Morandi interpreta Il Canto degli Italiani, ...