Gianni Morandi all’Arena di Verona e su Rai1 il 2 giugno per l’Inno di Mameli | orario diretta TV

Grande attesa per Gianni Morandi all'Arena di Verona e su Rai1 stasera, giovedì 2 giugno. Nel giorno della Festa della Repubblica, l'artista sarà nell'anfiteatro scaligero e in diretta sul primo canale Rai per eseguire l'Inno nazionale. Gianni Morandi interpreta l'Inno di Goffredo Mameli e Michele Novaro nella suggestiva Arena di Verona che stasera accoglierà il concerto-evento in tributo di Lucio Dalla. Prima dello speciale appuntamento, Morandi salirà sul palco per eseguire l'Inno di Mameli in occasione della Festa della Repubblica Italiana. L'appuntamento è fissato alle ore 20.30 in diretta su Rai1.

