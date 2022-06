Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore della Nazionale italiana di basket (Di giovedì 2 giugno 2022) La Federazione italiana Pallacanestro ha comunicato, come già anticipato negli ultimi giorni, che Gianmarco Pozzecco sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale maschile di basket, prendendo il posto che negli ultimi anni era stato di Meo Sacchetti. La prima partita Leggi su ilpost (Di giovedì 2 giugno 2022) La FederazionePallacanestro ha comunicato, come già anticipato negli ultimi giorni, chesarà il prossimo commissario tecnicomaschile di, prendendo il posto che negli ultimi anni era stato di Meo Sacchetti. La prima partita

Advertising

Italbasket : Benvenuto Poz ?? Gianmarco Pozzecco è ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Senior Maschile!… - guidobachetti : RT @ilpost: Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore della Nazionale italiana di basket - ilpost : Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore della Nazionale italiana di basket - Sport24h_it : Il Poz sarà in grado di arrivare lì dove gli ultimi tre allenatori hanno fallito? #basket - b681c9f3c7ef4cc : RT @Eurosport_IT: Arriva la conferma dalla FIP: Gianmarco Pozzecco sostituirà Meo Sacchetti come tecnico dell'Italbasket ?????? Per saperne d… -