Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore della Nazionale italiana di basket

Advertising

Italbasket : Benvenuto Poz ?? Gianmarco Pozzecco è ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Senior Maschile!… - OlimpiaMI1936 : Gianmarco Pozzecco è il nuovo capo allenatore della Nazionale ?? - Agenzia_Ansa : Gianmarco Pozzecco è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di basket maschile. Lo ha annunciato la… - infoitsport : Gianmarco Pozzecco nuovo ct della Nazionale di basket, venerdì la presentazione a Milano - alessior72 : RT @Italbasket: Benvenuto Poz ?? Gianmarco Pozzecco è ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Senior Maschile! #Italbas… -

ROMA " La Federazione Italiana Pallacanestro ha raggiunto un accordo di collaborazione tecnica con, che da oggi è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale senior maschile. Il 39enne ex play goriziano e vice di Ettore Messina nell'Olimpia Milano, che prende il ...è il nuovo ct della Nazionale italiana di basket. Dopo il divorzio da Meo Sacchetti sarà quindi l'ex coach di Fortitudo Bologna e Dinamo Sassari, in questa stagione vice di Ettore ...Dopo la notizia dell'esonero di Sacchetti, il nuovo allenatore dell'Italbasket sarà Gianmarco Pozzecco. Ecco i dettagli.Tra la carriera agonistica e il mondo dello spettacolo, la vita di Valentina Vignali è intensa. Ecco come appare per il suo 31esimo compleanno ...