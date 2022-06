Gianluca Vacchi, caos dipendenti e bufera social: il suo documentario sarà cancellato? (Di giovedì 2 giugno 2022) Solo qualche giorno fa è uscito Mucho Mas, il documentario incentrato sulla vita di Gianluca Vacchi. Dalle origini a star dei social, nonché nell’imprenditoria, il format ha subito attirato l’attenzione di tutti, specie quella dei suoi ex dipendenti. Non a caso, quest’ultimi hanno mosso accuse davvero molto forti verso la celebrità. Dalla colf che ha raccontato la “tragedia” dei video Tiktok, si è passati ad altre figure che parlano di pagamenti in nero. Il tutto ha creato un grosso polverone che rischia di compromettere il documentario. Isola dei Famosi, Roger Balduino vicino al ritiro? L’amaro epilogo Dopo l’incidente alla caviglia che l’ha costretto diversi giorni in infermeria, il modello ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 giugno 2022) Solo qualche giorno fa è uscito Mucho Mas, ilincentrato sulla vita di. Dalle origini a star dei, nonché nell’imprenditoria, il format ha subito attirato l’attenzione di tutti, specie quella dei suoi ex. Non a caso, quest’ultimi hanno mosso accuse davvero molto forti verso la celebrità. Dalla colf che ha raccontato la “tragedia” dei video Tiktok, si è passati ad altre figure che parlano di pagamenti in nero. Il tutto ha creato un grosso polverone che rischia di compromettere il. Isola dei Famosi, Roger Balduino vicino al ritiro? L’amaro epilogo Dopo l’incidente alla caviglia che l’ha costretto diversi giorni in infermeria, il modello ...

