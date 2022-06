Ghirelli | “Prossima stagione parte 28 agosto | in campo anche durante i Mondiali”

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Ghirelli: 'La prossima stagione di C partirà il 28 agosto, si giocherà anche durante i Mondiali' -

...Hannes Fink ha sollevato il trofeo consegnatoli dal presidente della Lega Pro Francesco. ... commenta il numero 10 biancorosso, che dallastagione entrerà a far parte dello staff ...... e non più in gara secca, a partire dallasettimana, quando i ferraresi saranno impegnati ... Pevere 10, Malfatto 2, Maizi 2, Milosavljevic 12, Lesdi 3, Toselli, Badiale 6, Servidio,...Ghirelli: "Campionato al via il 28 agosto" giovedì, 2 giugno 2022, 14:19 Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha rivelato nel corso di una intervista a Il Resto del Carlino la data di ...Francesco Ghirelli, numero uno della Lega Pro, parla così del prossimo campionato di Serie C nel corso di un'intervista concessa a Il Resto del Carlino: "Il campionato di C partirà domenica 28 agosto ...