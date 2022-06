Gerusalemme, in oltre 5mila al Gay Pride fra rigide misure di sicurezza (Di giovedì 2 giugno 2022) oltre cinquemila israeliani hanno preso parte a Gerusalemme alla Gay Pride Parade, protetti da 2400 agenti di polizia mobilitati per impedire che la manifestazione fosse disturbata da elementi dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022)cinquemila israeliani hanno preso parte aalla GayParade, protetti da 2400 agenti di polizia mobilitati per impedire che la manifestazione fosse disturbata da elementi dell'...

