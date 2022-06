Georgia-Gibilterra, gol di Kvaratskhelia: il nuovo acquisto del Napoli subito in luce (VIDEO) (Di giovedì 2 giugno 2022) Il VIDEO del gol di Khvicha Kvaratskhelia che apre le danze in Georgia-Gibilterra. Il nuovo acquisto del Napoli, dopo aver segnato un gol incredibile in allenamento con la sua nazionale, si ripete in una sfida valida per la Nations League. Vantaggio dei Georgiani firmato dunque dal giocatore offensivo prelevato dai partenopei, in alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Ildel gol di Khvichache apre le danze in. Ildel, dopo aver segnato un gol incredibile in allenamento con la sua nazionale, si ripete in una sfida valida per la Nations League. Vantaggio deini firmato dunque dal giocatore offensivo prelevato dai partenopei, in alto ecco il. SportFace.

