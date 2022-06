Advertising

BeTrash93 : RT @yesteryeartales: Lo scatto che aspettavo più di tutti gli altri: William, Catherine, George, Charlotte e Louis ?? #KateMiddleton #Plati… - OhWhatFun__ : Bea? Mia È crescita tantissimo, Louis è un meme camminante e se charlotte è una Windsor fatta con lo stampino, Geor… - andreastoolbox : #George e Charlotte (che rimprovera Louis) baby-star del Giubileo: l'outfit dei principini spopola - yesteryeartales : Lo scatto che aspettavo più di tutti gli altri: William, Catherine, George, Charlotte e Louis ?? #KateMiddleton… - MellyTzzn : #RoyalTime I pensieri dei piccoli reali -George :«se tutto va bene diventerò Re tra 50 anni ma con la bisnonna mai… -

... il principe, di otto anni, è salito sulla carrozza reale indossando un elegante abito blu scuro, con cravatta blu abbinata. Erimprovera Louis Durante la sfilata non è sfuggito al ...Seguono Camilla e Catherine e i tre figli dei duchi di Cambridge,e Louis. Alla parata di Trooping the Colour partecipano quest'anno 1.450 militari e 200 cavalli. Ad aprire lo show ...La duchessa di Cambridge è arrivata in carrozza, con i suoi tre figli, i principi George, Charlotte e Louis, accanto a Camilla, sfoggiando una blusa bianca, firmata Alexander McQueen. Molto intonata ...Al Trooping the Colour la Regina Elisabetta ha partecipato solo alla fine. In carrozza, però, hanno sfilato George, Charlotte e Louis ...