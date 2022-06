Gentiloni | “Riproporre il metodo del Recovery legato al successo del Pnrr”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 2 giugno 2022) BRUXELLES – “C’è il RePowerEu. Certamente sarebbe necessario andare oltre, non tanto con un Next Generation permanente perché l’impegno di tutti è stato considerarlo straordinario, ma riutilizzando lo stesso, emissioni comuni per far fronte a obiettivi comuni. La possibilità di ripetere questovirtuoso dipende molto dalche avremo nel realizzare i. E’ chiaro che se il meccanismo funziona, se vengono rispettati tempi, investimenti e riforme, allora per i governi che spingono in questa direzione, e per la Commissione, sarà più facile riproporlo”. E’ quanto ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo(foto), intervenendo a “Mattino 5”. L'articolo L'Opinionista.