Gb: Tajani, 'Regina Elisabetta una dei pochi leader mondiali' (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Auguri alla Regina Elisabetta II per i 70 anni di regno. La sua saggezza e la sua presenza nel palcoscenico internazionale ne fanno uno dei pochi leader mondiali. Anche grazie a lei il Regno Unito rimane un partner strategico per l'Italia e per l'Europa". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Auguri allaII per i 70 anni di regno. La sua saggezza e la sua presenza nel palcoscenico internazionale ne fanno uno dei. Anche grazie a lei il Regno Unito rimane un partner strategico per l'Italia e per l'Europa". Lo scrive su Twitter Antonio, coordinatore di Forza Italia.

Advertising

Antonio_Tajani : Auguri alla Regina Elisabetta II per i 70 anni di regno. La sua saggezza e la sua presenza nel palcoscenico interna… - CorradoMurru : @Antonio_Tajani @forza_italia Per giunta, Tajani formula auguri alla regina coincidenti con l'Anniversario della Re… - Antonio_Tajani : Auguri alla Regina Elisabetta II per i 70 anni di regno. La sua saggezza e la sua presenza nel palcoscenico interna… - ematr_86 : @Antonio_Tajani @Tg1Rai #russofobia #cristianofobia rinnegare le radici cristiane dell'Europa è un valore? No, ess… -