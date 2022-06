Gaspar Noé su Gravity: "Guardarlo sotto morfina è stata l'esperienza cinematografica migliore di sempre" (Di giovedì 2 giugno 2022) Gaspar Noé si è messo a nudo nel corso di un'intervista con Independent; il regista ha ammesso di aver guardato Gravity sotto morfina - e che quella è stata la più intensa esperienza cinematografica della sua vita! Gaspar Noé ha raccontato di aver vissuto l'esperienza cinematografica più intensa della sua vita due anni fa quando, ricoverato in un ospedale di Parigi in seguito a un'emorragia cerebrale e imbottito di morfina, ha guardato Gravity su un piccolo televisore. A proposito di Gravity guardato sotto morfina, Gaspar Noé ha raccontato: "Quel film mi è piaciuto tantissimo! L'intera stanza girava, era come se fossi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 giugno 2022)Noé si è messo a nudo nel corso di un'intervista con Independent; il regista ha ammesso di aver guardato- e che quella èla più intensadella sua vita!Noé ha raccontato di aver vissuto l'più intensa della sua vita due anni fa quando, ricoverato in un ospedale di Parigi in seguito a un'emorragia cerebrale e imbottito di, ha guardatosu un piccolo televisore. A proposito diguardatoNoé ha raccontato: "Quel film mi è piaciuto tantissimo! L'intera stanza girava, era come se fossi ...

Vincent Cassel Il già citato Kassovitz, ma anche David Cronenberg, Gaspar Noé, Darren Aronofsky, Romain Gavras, Steven Soderbergh. "Sì, tutta gente che ha tentato di piegare il sistema al loro cinema. Ma, se ci ...