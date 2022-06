Gara 3 seconda semifinale playoff basket Serie A 2022: Milano raggiunge Bologna in finale (Di giovedì 2 giugno 2022) Per il secondo anno consecutivo Milano contendera’ a Bologna il titolo nazionale. Nella Gara 3 seconda semifinale basket Serie A, i meneghini chiudono la Serie sul 3-0 battendo Sassari sul proprio campo per 87-69 al termine di un match mai in discussione. Gara 3 seconda semifinale basket Serie A 2022: cosa è accaduto? Milano vola in finale e proverà a riscattare la sconfitta subita dodici mesi fa dalla Virtus. I meneghini fanno fuori Sassari che pure era partita bene con un vantaggio di +8, ma è solo un fuoco di paglia. Gli ospiti iniziano a carburare per poi riequilibrare il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 2 giugno 2022) Per il secondo anno consecutivocontendera’ ail titolo nazionale. NellaA, i meneghini chiudono lasul 3-0 battendo Sassari sul proprio campo per 87-69 al termine di un match mai in discussione.: cosa è accaduto?vola ine proverà a riscattare la sconfitta subita dodici mesi fa dalla Virtus. I meneghini fanno fuori Sassari che pure era partita bene con un vantaggio di +8, ma è solo un fuoco di paglia. Gli ospiti iniziano a carburare per poi riequilibrare il ...

Advertising

SportandoIT : Milano ingrana dopo 6' e centra la seconda finale consecutiva: Sassari ko 3-0 - stefanosconti : Debutto amaro, domani la seconda gara - stillejosaltato : @PierangeloFlor1 Mi spiace darti la seconda cattiva notizia ma gara 1 è domani notte, non stanotte - Brus69633282 : @SmilexTech Piccola osservazione. É gia la seconda gara che Ferrari esegue alla perfezione due pit stop (lec+sainz)… - PirroRider : It's race week ???? I arrived at @circuitdebcncat for my second MotoGp race. Un' altra settimana di gare. Sono arriva… -