Furto, detenzione di armi, abbandono di animali, a Misilmeri 3 uomini denunciati (Di giovedì 2 giugno 2022) Si è conclusa una intensa attività di controllo nel territorio di Misilmeri finalizzata a reprimere i reati in materia di armi e contro il patrimonio. I Carabinieri della locale Compagnia, con il supporto operativo dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia” e del Centro Anticrimine Natura, hanno effettuato una serie di perquisizioni presso aziende, terreni e abitazioni private, oltre a rastrellamenti in aree boschive e rurali. Nel corso del servizio, un 71enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese per Furto aggravato e abbandono di animali: una perquisizione all’interno di un capannone adibito a stalla, di sua proprietà, ha rivelato ai militari la presenza, oltre che di un allaccio diretto alla rete elettrica ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 2 giugno 2022) Si è conclusa una intensa attività di controllo nel territorio difinalizzata a reprimere i reati in materia die contro il patrimonio. I Carabinieri della locale Compagnia, con il supporto operativo dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia” e del Centro Anticrimine Natura, hanno effettuato una serie di perquisizioni presso aziende, terreni e abitazioni private, oltre a rastrellamenti in aree boschive e rurali. Nel corso del servizio, un 71enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese peraggravato edi: una perquisizione all’interno di un capannone adibito a stalla, di sua proprietà, ha rivelato ai militari la presenza, oltre che di un allaccio diretto alla rete elettrica ...

giannigosta : Arrestato un 46enne per ricettazione, detenzione abusiva di arma da fuoco e relativo munizionamento nonché furto ag… - casertafocus : MONDRAGONE – Trovato con armi e munizione, 46enne insospettabile nei guai anche per ricettazione e furto di corrente - larampait : #Ricettazione, detenzione abusiva armi e #furto #energia: arrestato 46enne - Crabb19563047 : @StefanoPutinati costituzionale o di criminalità organizzata. Così, per esempio, non potrebbe essere emessa alcuna… -