Fratelli coltelli? Ucraina | Russia e Bielorussa | il mondo russo | una questione di identità Guarda l’anticipazione del documentario di Arte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 giugno 2022) Per Vladimir Putin, l’è una “finzione di Stato”: alla stregua degli Zar, si considera “sovrano di tutte le Russie, la Grande, la Piccola e la Bianca”. La prima avrebbe la sua capitale a Mosca, la seconda a Kiev, l’ultima a Minsk (Bielo). In tempi recenti, proprio quest’ultima è stata – di forza – riportata all’ovile, con l’autocrate Alexander Lukashenko fedele vassallo del Cremlino e supporter n.1 dell’operazione di “denazificazione” dell’. Ma se un brodo culturale, linguistico e religioso accomuna questi “Paesi” da secoli, perché il padrone del Cremlino è contrario a qualsiasi ambizione di autonomia dei suoi vicini? L’è così “russa” come sostiene Putin?ilcompleto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.