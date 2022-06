Francia, chiesti sei mesi di carcere per il giovane che insultò Mbappé sui social (Di giovedì 2 giugno 2022) “Questo sporco negro merita di prendere cento frustate e di essere venduto in Libia“. Questa l’orribile frase che un 19enne francese scrisse contro Kylian Mbappé dopo il rigore sbagliato contro la Svizzera dall’attaccante che è costato alla Francia l’eliminazione da Euro 2020. Insulti che potrebbero ora costare cari a Karim C., che aveva creato un profilo falso su Twitter con cui poi ha pubblicato la frase sopracitata. L’attaccante del Psg ha infatti denunciato il giovane e mercoledì 1 giugno il Tribunale di Parigi ha chiesto per lui sei mesi di reclusione. Secondo quanto riportato da L’Equipe, la sentenza definitiva sarà emessa l’8 settembre prossimo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “Questo sporco negro merita di prendere cento frustate e di essere venduto in Libia“. Questa l’orribile frase che un 19enne francese scrisse contro Kyliandopo il rigore sbagliato contro la Svizzera dall’attaccante che è costato allal’eliminazione da Euro 2020. Insulti che potrebbero ora costare cari a Karim C., che aveva creato un profilo falso su Twitter con cui poi ha pubblicato la frase sopracitata. L’attaccante del Psg ha infatti denunciato ile mercoledì 1 giugno il Tribunale di Parigi ha chiesto per lui seidi reclusione. Secondo quanto riportato da L’Equipe, la sentenza definitiva sarà emessa l’8 settembre prossimo. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Francia, chiesti sei mesi di carcere per il giovane che insultò Kylian #Mbappé sui social dopo il rigore sbagliato… - suniverseeee : letteralmente io in francia, metti il telefono da una parte e fa il video, mentre ti diverti/suoni. not that deep,… -