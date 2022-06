Francesco Facchinetti vuole fare il GF Vip | “Mi hanno chiamato | ho detto sì | ma…”

(Di giovedì 2 giugno 2022) Gli autori del Grande Fratello Vip sono già al lavoro per formare il cast della prossima edizione edgià selezionato i primi concorrenti (potrebbero esserci Antonino Spinalbese e Gigliola Cinquetti). Una chiamata è stata fatta anche a, che ha subitodi sì, ma che poi ha dovutoretromarcia per i suoi familiari. “Sei il Grande Fratello Vip o rii L’Isola dei Famosi? Voi lo sapete che io sono pazzo e quindi sì andrei sia a L’Isola che al GF Vip. Devo raccontarvi la verità, mi avevano ancheperil Grande Fratello Vip e io avevo giàdi sì. Poi però la mia famiglia e le persone con cui lavoro miche se fossi ...

al Grande Fratello Vip La proposta c'era stata (e lui aveva pure accettato) ma poi qualcosa è andato storto. Il retroscena arriva direttamente dall'ex Capitano Uncino. Ci siamo ...... Insomma non ci saràal GF Vip che in passato ha già partecipato ad altri reality nel 2004 è stato tra i naufraghi dell'Isola dei famosi mentre nel 2007 nello stesso reality all'... GF Vip 7, Francesco Facchinetti non ci sarà: le sue parole Il cantante ha svelato un retroscena inedito riguardante la partecipazione al reality show di Canale 5: i dettagli ...Ci siamo fatti scappare Francesco Facchinetti al Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo, l'ex capitano Uncino svela un retroscena.