“Francesca. Un inverno a Milano”, il nuovo romanzi di Valeria Valcavi Ossoinack (Di giovedì 2 giugno 2022) "Francesca. Un inverno a Milano” di Valeria Valcavi Ossoinack mette al centro della storia raccontata un personaggio femminile che nella precedente opera dell’autrice, “Donna Eleonora”, faceva il suo ingresso nella vita della protagonista ultrasettantenne, stravolgendola completamente. Tutto era cominciato quando Francesca si era presentata a Villa Thalia, una lussuosa casa di riposo, con il gravoso compito di dare a Eleonora la notizia della morte di suo padre, che per l’anziana era un cugino molto amato. E da quel giorno le due donne, nonostante la grande differenza d’età e il diverso vissuto personale, avevano imparato a conoscersi e ad apprezzarsi, fino a non volersi più separare. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi ... Leggi su 900letterario (Di giovedì 2 giugno 2022) ". Un” dimette al centro della storia raccontata un personaggio femminile che nella precedente opera dell’autrice, “Donna Eleonora”, faceva il suo ingresso nella vita della protagonista ultrasettantenne, stravolgendola completamente. Tutto era cominciato quandosi era presentata a Villa Thalia, una lussuosa casa di riposo, con il gravoso compito di dare a Eleonora la notizia della morte di suo padre, che per l’anziana era un cugino molto amato. E da quel giorno le due donne, nonostante la grande differenza d’età e il diverso vissuto personale, avevano imparato a conoscersi e ad apprezzarsi, fino a non volersi più separare. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi ...

Advertising

basta_francesca : @duesoli @paolomaggioni @RaiNews E quando arriverà l'inverno con le bollette per l'energia sarà un macello. Non ved… - sono_francesca : @vucciria79 vabbe’, non te lo dico che a gennaio hanno meno di tre ore di luce al giorno, che l’alba è intorno alle… - basta_francesca : RT @OfficialTozzi: 60% delle spiagge LIBERE, canoni decuplicati, prezzi calmierati, stringenti normative ambientali, sgomberare d'inverno… - puntomagazine : “Francesca. Un inverno a Milano” è terzo romanzo di Valeri Valcavi Ossoinak, il proseguimento di “Donna Eleonora” -… - OltreleColonne : Valeria Valcavi Ossoinack presenta il romanzo “Francesca. Un inverno a Milano” -