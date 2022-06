FOTO | Trish Stratus da capogiro a 46 anni…troppo “sexy” anche per Mandy Rose

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 2 giugno 2022)ha lavorato duramente per cambiare veramente se stessa in WWE. Il suo look è stato radicalmente trasformato a NXT 2.0 e da allora le cose non hanno fatto altro che migliorare. Launa delle più attraenti Superstar femminili e i fan ne sono più che consapevoli. Tuttavia, questo non significa che non sia una capace lottatrice sul ring. Parlando di altre icone che hanno valorizzato la divisione delle donne, non si può non citare. Quest’ultima, è stata vista come sex symbol durante l’Attitude Era. A 46 anni, nulla è cambiato per la donna che ha reso il mondo più bello con una dose difaction. Sempre in forma!è l’esempio di come l’età non abbia davvero importanza. Su ...