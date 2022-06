(Di giovedì 2 giugno 2022)Motor ha reso noto che aggiungerà circa 6.200di lavoro sindacali negli impianti del Midwest, mentre rinnoverà tre stabilimenti per costruiremodelli elettrici e alimentati a gas, ...

assumerà nuovi lavoratori per aumentare la produzione dei furgoni commercialiTransit e dei pickup elettriciF - 150 Lightning. La casa automobilistica ha aggiunto che convertirà 3.000 ...... diventerà operativo nel 2024 efino a 2.500 nuovi posti di lavoro. 'La joint venture con Lg ... Doug. ' Stellantis è il più grande datore di lavoro di Windsor e ha una ricca storia in ... Ford creerà 6.200 nuovi posti in Usa,investe 3,7 mld su elettrico