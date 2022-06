Fiumicino | cercano di rubare sigarette e cosmetici al duty free dell’aeroporto | denunciati

(Di giovedì 2 giugno 2022)– Nel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” di, in meno di 48 ore, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato 4 persone per tentato furto e sanzionato 3 autisti NCC abusivi. In tre distinti interventi presso ilsituato al Terminal 3 – Partenze dello scalo, i Carabinieri hanno fermato un 28enne romano, un 36enne algerino e un 46enne di Palermo, che hanno tentato di superare le casse senza pagare diversa merce che avevano occultato all’interno dei loro bagagli. Notati dal personale di vigilanza che ha prontamente allertato i militari, i tre sono stati trovati in possesso di stecche die prodotti di cosmesi del valore di diverse centinaia di euro. Poco dopo, i Carabinieri sono nuovamente ...

