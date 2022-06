Fisco, la tassa nascosta "che non potrete evitare": Bankitalia vuota il sacco, come verremo rapinati (Di giovedì 2 giugno 2022) Una volta depositato il polverone dei festeggiamenti, i lineamenti dell'accordo notturno della Ue iniziano a vedersi un po' meglio. E quello che sembrava un poderoso pugno sferrato a Vladimir Putin ora appare più simile ad una sonora spernacchiata. Per carità, aver raggiunto un qualunque accordo sul sesto pacchetto di sanzioni dopo oltre un mese di trattative ha sicuramente consentito a Bruxelles di uscire dal terreno del ridicolo dove si stava pericolosamente avventurando. Ma che il patto siglato dal Consiglio europeo sia una roba da leccarsi i baffi, con buona pace di Mario Draghi, che lo ha definito «un grande successo», questo è difficile a dirsi. Per ottenere il risultato la Ue si è infilata in un groviglio di deroghe, eccezioni e dilazioni da rendere quasi incomprensibile cosa accadrà nei prossimi mesi. Di sicuro non accadrà nulla oggi. Dimenticatevi quegli «immediatamente» e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Una volta depositato il polverone dei festeggiamenti, i lineamenti dell'accordo notturno della Ue iniziano a vedersi un po' meglio. E quello che sembrava un poderoso pugno sferrato a Vladimir Putin ora appare più simile ad una sonora spernacchiata. Per carità, aver raggiunto un qualunque accordo sul sesto pacchetto di sanzioni dopo oltre un mese di trattative ha sicuramente consentito a Bruxelles di uscire dal terreno del ridicolo dove si stava pericolosamente avventurando. Ma che il patto siglato dal Consiglio europeo sia una roba da leccarsi i baffi, con buona pace di Mario Draghi, che lo ha definito «un grande successo», questo è difficile a dirsi. Per ottenere il risultato la Ue si è infilata in un groviglio di deroghe, eccezioni e dilazioni da rendere quasi incomprensibile cosa accadrà nei prossimi mesi. Di sicuro non accadrà nulla oggi. Dimenticatevi quegli «immediatamente» e ...

