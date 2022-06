FIFA 22: Messi MOTM. Annunciata la carta Man Of The Match dell’attaccante argentino (Di giovedì 2 giugno 2022) EA Sports ha annunciato la carta speciale MOTM della Finalissima 2022, vinta dalla nazionale Argentina, per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Il Man Of The Match della partita disputata tra la nazionale italiana e quella argentina è stato l’attaccante del PSG Leo Messi. La carta in questione sarà disponibile in FUT 22 a partire da venerdi 3 giugno. I giocatori che hanno fornito una prestazione eccellente e che sono stati determinanti al fine del risultato delle partite delle coppe nazionali ed internazionali ricevono questa carta speciale. FIFA 22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 2 giugno 2022) EA Sports ha annunciato laspecialedella Finalissima 2022, vinta dalla nazionale Argentina, per la modalità22 Ultimate Team. Il Man Of Thedella partita disputata tra la nazionale italiana e quella argentina è stato l’attaccante del PSG Leo. Lain questione sarà disponibile in FUT 22 a partire da venerdi 3 giugno. I giocatori che hanno fornito una prestazione eccellente e che sono stati determinanti al fine del risultato delle partite delle coppe nazionali ed internazionali ricevono questaspeciale.22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre ...

Advertising

ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT22 #FUT Messi #MOTM. Annunciata la carta Man Of The Match dell'attaccante argentino - BarcaBoy103_ : Messi MOTM FIFA card incoming???? - qbdoulll : RT @mvccido_: Messi's 40 collective trophies ?? 10 LIGA ???????????????????? 7 Copa del rey ?????????????? 8 Spanish Super ???????????????? 4 UCL ???????? 3 CWC ??????… - abdulsoloo : RT @mvccido_: Messi's 40 collective trophies ?? 10 LIGA ???????????????????? 7 Copa del rey ?????????????? 8 Spanish Super ???????????????? 4 UCL ???????? 3 CWC ??????… - AbdulghafarS : RT @mvccido_: Messi's 40 collective trophies ?? 10 LIGA ???????????????????? 7 Copa del rey ?????????????? 8 Spanish Super ???????????????? 4 UCL ???????? 3 CWC ??????… -