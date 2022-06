Festa per Elisabetta, ma il piccolo Louis ruba la scena anche alla regina (Di giovedì 2 giugno 2022) Affacciata dal balcone di Buckingham Palace ancora una volta : con lo sguardo proiettato su una marea umana di sudditi in tripudio, sulla storia e su «un futuro» che si accorcia e che, tuttavia, resta... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 2 giugno 2022) Affacciata dal balcone di Buckingham Palace ancora una volta : con lo sguardo proiettato su una marea umana di sudditi in tripudio, sulla storia e su «un futuro» che si accorcia e che, tuttavia, resta...

Advertising

AstroSamantha : È la #FestaDellaRepubblica! Anche qui sulla ISS è giornata di festa e ho avuto tempo libero per immortalare il nost… - Quirinale : #Mattarella: Domani, #2giugno, celebreremo la Festa della nostra Repubblica, nata per volontà del popolo italiano s… - LauraPausini : Sono passati 15 anni dal nostro primo San Siro, una serata storica per noi, indimenticabile! Avete messo una donna… - ato_ucci : RT @IPredicatore: Mattarella lascia tutti basiti anche per la festa del 2 giugno: in cima ai suoi pensieri non gli italiani in difficoltà m… - LucaGue52011811 : RT @IPredicatore: Mattarella lascia tutti basiti anche per la festa del 2 giugno: in cima ai suoi pensieri non gli italiani in difficoltà m… -