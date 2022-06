Festa della Repubblica, Torlontano e Mastella: “Porre fine alla guerra e promuovere la pace” – FOTO (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Si torna a festeggiare la Festa della Repubblica senza restrizioni dopo due anni di pandemia da Covid. A Benevento il Prefetto, Carlo Torlontano, dopo la rassegna del picchetto armato e la cerimonia dell’Alzabandiera, ha deposto una corona al Monumento ai Caduti in Piazza Castello accompagnato dal Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, dal Vice Presidente della Provincia, Nino Lombardi, e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Germano Passafiume. È iniziata così questa giornata di Festa che per il Prefetto ha il significato di un “nuovo inizio e un ritorno, almeno momentaneo, alla normalità” dopo la pandemia, come 76 anni fa, quando il 2 giugno del 1946, la maggior parte degli italiani disse no ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Si torna a festeggiare lasenza restrizioni dopo due anni di pandemia da Covid. A Benevento il Prefetto, Carlo, dopo la rassegna del picchetto armato e la cerimonia dell’Alzabandiera, ha deposto una corona al Monumento ai Caduti in Piazza Castello accompagnato dal Sindaco di Benevento, Clemente, dal Vice PresidenteProvincia, Nino Lombardi, e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Germano Passafiume. È iniziata così questa giornata diche per il Prefetto ha il significato di un “nuovo inizio e un ritorno, almeno momentaneo,normalità” dopo la pandemia, come 76 anni fa, quando il 2 giugno del 1946, la maggior parte degli italiani disse no ...

