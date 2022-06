Festa della Repubblica, si chiude la parata: il lancio dei paracadutisti con il Tricolore davanti alla tribuna di Mattarella (Di giovedì 2 giugno 2022) Con il lancio di tre paracadutisti militari con il Tricolore di 400 metri quadri e il sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale che ha disegnato la bandiera sul cielo di Roma, si è chiusa la parata del 2 Giugno che celebra il 76esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Il lancio dei paracadutisti militari è stato proprio davanti alla tribuna dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le più alte cariche civili e militari stavano assistendo alla cerimonia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Con ildi tremilitari con ildi 400 metri quadri e il sorvoloPattuglia acrobatica nazionale che ha disegnato la bandiera sul cielo di Roma, si è chiusa ladel 2 Giugno che celebra il 76esimo anniversariofondazioneItaliana. Ildeimilitari è stato propriodove il presidenteSergioe le più alte cariche civili e militari stavano assistendocerimonia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

