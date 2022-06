Festa della Repubblica, per la prima volta sfilano anche medici e operatori sociosanitari: applausi dagli spalti (Di giovedì 2 giugno 2022) Si torna a festeggiare la Festa della Repubblica dopo due anni di restrizioni legate alla pandemia da Covid. Nel corso della parata, quest’anno, hanno sfilato, per la prima volta nel corso della storia della Repubblica Italiana, gli esponenti delle professioni sociosanitarie. Un lungo applauso ha accompagnato i medici e i sanitari che passavano sotto gli spalti allestiti per l’evento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Si torna a festeggiare ladopo due anni di restrizioni legate alla pandemia da Covid. Nel corsoparata, quest’anno, hanno sfilato, per lanel corsostoriaItaliana, gli esponenti delle professionie. Un lungo applauso ha accompagnato ie i sanitari che passavano sotto gliallestiti per l’evento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

