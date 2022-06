Festa della Repubblica | Mattarella | L’Italia si muove per la pace

(Di giovedì 2 giugno 2022) “Il 2 giugno di settantasei anni fa, con la scelta, il popolo italiano si incamminò sulla strada, archiviando le avventure belliciste proprie di un regime autoritario come quello fascista. Una opzione che venne poi solennemente ratificata nella Costituzione”. E’ quanto si legge nel messaggio che il Presidente, Sergio, ha inviato al Capo di Stato MaggioreDifesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. “Il nostro contributo – e in esso delle Forze Armate – alla causacooperazione internazionale – aggiunge il Capo dello Stato – si è caratterizzato con l’adesione al Trattato del Nord-Atlantico sottoscritto fra Paesi amanti ...

Quirinale : #Mattarella: Domani, #2giugno, celebreremo la Festa della nostra Repubblica, nata per volontà del popolo italiano s… - matteorenzi : Buona festa della Repubblica a tutte e tutti. Orgoglioso, sempre e comunque, di essere italiano - astro_luca : Buona Festa della Repubblica! - PazzoPerDomani : RT @marilena_nardi_: buona festa della Repubblica ?????? #2giugno #2giugno2022 #festadellarepubblica - nemo652 : @DonFabrizioC Buona giornata a te, Fabrizio ??Serena Festa Della Repubblica ????????????? -

La cerimonia alla tomba del Milite ignoto e le Frecce tricolori hanno aperto la giornata di festeggiamenti per la...Il 2 giugno è stato designato subito come laRepubblica, scegliendo espressamente di celebrare l'anniversario del referendum e nonproclamazione. Salvo però una pausa tra il 1977 e ...Oggi, giovedì 2 giugno, si torna a festeggiare pubblicamente la Festa della Repubblica italiana dopo due anni di restrizioni legate alla pandemia di Covid. E per la prima volta nella storia della ...Una festa, ritornando all’etimologia della repubblica, per ridare senso al legame sociale, ai suoi principi, ai suoi valori. Valori che poi, in fin dei conti, sono sempre gli stessi. Sono quelli che ...