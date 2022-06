Festa della Repubblica, Mattarella: «La guerra ci riporta all?Ottocento Mosca lasci l?Ucraina» (Di giovedì 2 giugno 2022) «Oggi l?amara lezione dei conflitti del ventesimo secolo sembra dimenticata: l?aggressione all?Ucraina da parte della Federazione Russa, pone in discussione i fondamenti... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 2 giugno 2022) «Oggi l?amara lezione dei conflitti del ventesimo secolo sembra dimenticata: l?aggressione all?Ucraina da parteFederazione Russa, pone in discussione i fondamenti...

