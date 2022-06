Festa della Repubblica, le celebrazioni - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 2 giugno 2022) Per approfondire : Video : "Festa della Repubblica, occasione per riavvicinare tutti ai valori dello Stato" Prima la celebrazione al sacrario ai Caduti in via dell'Anfiteatro: cerimonia dell'... Leggi su lanazione (Di giovedì 2 giugno 2022) Per approfondire : Video : ", occasione per riavvicinare tutti ai valori dello Stato" Prima la celebrazione al sacrario ai Caduti in via dell'Anfiteatro: cerimonia dell'...

Quirinale : #Mattarella: Domani, #2giugno, celebreremo la Festa della nostra Repubblica, nata per volontà del popolo italiano s… - matteorenzi : Buona festa della Repubblica a tutte e tutti. Orgoglioso, sempre e comunque, di essere italiano - LauraPausini : Sono passati 15 anni dal nostro primo San Siro, una serata storica per noi, indimenticabile! Avete messo una donna… - tabarro63 : RT @robersperanza: Buon 2 Giugno. Oggi, per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla celebra… - AcquasmartS : Si festeggia oggi, 2 giugno, la Festa della Repubblica, un’occasione istituita per ricordare la nascita della Repub… -

2 Giugno Mattarella: pace e libertà valori della Costituzione Un richiamo ai valori costituzionali della pace e della libertà arriva da Sergio Mattarella in occasione della Festa della Repubblica. E il riferimento all'invasione russa dell'Ucraina, che colpisce l'Europa intera, è esplicito da parte del capo dello Stato. Che in una lettera ai prefetti ricorda: "Sono ... Ucraina, Mattarella: "Conseguenze guerra riguardano tutti" Il presidente della Repubblica: "Umanità rischia di essere protagonista propria rovina". E sottolinea: "Contrapposizioni portano serbatoi odio e assenza libertà, ripristinare legalità internazionale" ... Mattarella: pace e libertà valori della Costituzione Un richiamo ai valori costituzionali della pace e della libertà arriva da Sergio Mattarella in occasione della Festa della Repubblica. E il riferimento all'invasione russa dell'Ucraina, che colpisce l'Europa intera, è esplicito da parte del capo dello Stato.