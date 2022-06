Festa della Repubblica, l’amministrazione Arcidiacono depone corona davanti al monumento ai Caduti (Di giovedì 2 giugno 2022) Anche quest’anno è stato celebrato dall’amministrazione Arcidiacono l’anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana che avvenne il 2 giugno 1946 dopo i risultati del referendum istituzionale con il quale i cittadini maggiorenni (per la prima volta anche le donne) furono chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato dare alla nazione: Monarchia o Repubblica. Stamane alle ore 10.30, alla cerimonia del 76° Anniversario della Proclamazione della Repubblica, svoltasi dinanzi al monumento ai Caduti nella piazza San Castrense, si sono raccolte le autorità civili e militari. Presenti alla cerimonia il sindaco Alberto Arcidiacono, la giunta, il presidente del Consiglio ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 2 giugno 2022) Anche quest’anno è stato celebrato dall’anniversarioproclamazioneItaliana che avvenne il 2 giugno 1946 dopo i risultati del referendum istituzionale con il quale i cittadini maggiorenni (per la prima volta anche le donne) furono chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato dare alla nazione: Monarchia o. Stamane alle ore 10.30, alla cerimonia del 76° AnniversarioProclamazione, svoltasi dinanzi alainella piazza San Castrense, si sono raccolte le autorità civili e militari. Presenti alla cerimonia il sindaco Alberto, la giunta, il presidente del Consiglio ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Domani, #2giugno, celebreremo la Festa della nostra Repubblica, nata per volontà del popolo italiano s… - LauraPausini : Sono passati 15 anni dal nostro primo San Siro, una serata storica per noi, indimenticabile! Avete messo una donna… - robersperanza : Buon 2 Giugno. Oggi, per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla ce… - LucaPedercini : RT @elio_vito: Per far (forse) comprendere a Salvini la gravità dei suoi incontri con l'ambasciata russa, dovrebbe bastare fargli sapere ch… - dolores20943592 : RT @tradori: Buona festa della Repubblica -