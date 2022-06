Festa della Repubblica | il volo delle Frecce tricolori chiude la parata di Roma

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Domani, #2giugno, celebreremo la Festa della nostra Repubblica, nata per volontà del popolo italiano s… - matteorenzi : Buona festa della Repubblica a tutte e tutti. Orgoglioso, sempre e comunque, di essere italiano - astro_luca : Buona Festa della Repubblica! - dorasperti : RT @marcocappato: “Repubblica” dovrebbe significare anche che le persone partecipano a scelte e gestione della cosa pubblica. La Corte cos… - m_Romagnani : RT @Azione_it: All’Italia della Resistenza e dell’antifascismo. All’Italia della democrazia, della libertà, della giustizia e dell’unità de… -

Festa della Repubblica, la parata in diretta L'Italia celebra quest'anno il 71° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. L'edizione 2017 della celebrazione sempre più inclusiva, con la partecipazione di tutte le componenti dello ...ROMA - 02-06-2022 -- Due Giugno romano per Stefano Costa. Il vicesindaco di Baceno e vicepresidente di Anci Piemonte ha preso parte questa mattina assieme ad un nutrito gruppo di sindaci e amministrat ...