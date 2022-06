Festa della Repubblica, il volo delle Frecce Tricolori chiude la parata di Roma (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 02 giugno 2022 Con il volo delle Frecce Tricolori si chiude la parata del 2 giugno a Roma, le immagini. / Ministero Difesa Leggi su leggo (Di giovedì 2 giugno 2022), 02 giugno 2022 Con ilsiladel 2 giugno a, le immagini. / Ministero Difesa

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Domani, #2giugno, celebreremo la Festa della nostra Repubblica, nata per volontà del popolo italiano s… - matteorenzi : Buona festa della Repubblica a tutte e tutti. Orgoglioso, sempre e comunque, di essere italiano - astro_luca : Buona Festa della Repubblica! - ACarboneros : Buona festa della Repubblica! ?????????????????? #festadellarepubblica #2giugno #AGACU - DomenicoMazzil5 : RT @carlaruocco1: In un momento difficile come quello che stiamo attraversando comprendiamo ancora di più l’importanza dei valori su cui si… -