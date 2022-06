Estate 2022: il trucco è tricolore (Di giovedì 2 giugno 2022) La scelta giusta in fatto di make up, almeno per oggi, gioca con i tre colori più importanti d’Italia: verde, bianco e rosso. Un trucco tricolore, che accende occhi, labbra e zigomi con tonalità uniche e…storiche. La nascita del tricolore come bandiera italiana, infatti, risale al 7 gennaio 1797. A stabilirlo fu il Parlamento della Repubblica Cispadana, che decretò l’universalità dello stendardo verde bianco e rosso. Colori che, ovviamente, sono anche simbolici. Il verde, infatti, richiamerebbe i prati e la macchia mediterranea, il bianco la neve delle Alpi e il rosso sarebbe un omaggio ai soldati morti per l’indipendenza. Ecco allora che sfoggiare queste tonalità non diviene un semplice esercizio di stile. Ma un simbolo dell’Italia intera. La vera difficoltà? Trovare gli abbinamenti giusti, per sfoggiare un trucco ... Leggi su amica (Di giovedì 2 giugno 2022) La scelta giusta in fatto di make up, almeno per oggi, gioca con i tre colori più importanti d’Italia: verde, bianco e rosso. Un, che accende occhi, labbra e zigomi con tonalità uniche e…storiche. La nascita delcome bandiera italiana, infatti, risale al 7 gennaio 1797. A stabilirlo fu il Parlamento della Repubblica Cispadana, che decretò l’universalità dello stendardo verde bianco e rosso. Colori che, ovviamente, sono anche simbolici. Il verde, infatti, richiamerebbe i prati e la macchia mediterranea, il bianco la neve delle Alpi e il rosso sarebbe un omaggio ai soldati morti per l’indipendenza. Ecco allora che sfoggiare queste tonalità non diviene un semplice esercizio di stile. Ma un simbolo dell’Italia intera. La vera difficoltà? Trovare gli abbinamenti giusti, per sfoggiare un...

Advertising

AntoVitiello : RedBird Capital Partners ed Elliott hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acqui… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, l'Oms: 'Elevato il rischio di trasmissione in estate' .Contagio in contesto stop restrizioni.… - vaticannews_it : #29maggio Un #Concistoro di fine estate aperto al mondo: il commento di Andrea Tornielli all'annuncio di Papa Fran… - Paoloboi69 : RT @davidebanzato: ??Tante nuove proposte per TE in questa #estate con @NuoviOrizzonti ! ??info nel sito - Paoloboi69 : RT @NuoviOrizzonti: ??Tante nuove proposte per TE in questa #estate con Nuovi Orizzonti! ??info nel sito -