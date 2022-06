Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, dopo anni la triste verità: “esperienza più dolorosa” (Di giovedì 2 giugno 2022) Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno vissuto per parecchi anni l’uno al fianco dell’altro ed hanno avuto anche due bellissimi bambini. Poi però qualcosa è andato storto, ma che cosa è accaduto alla coppia? dopo tanti anni sono emerse le cause della fine del matrimonio tra il cantante e l’affascinante modella, che gli aveva rubato il cuore dopo la fine della storia con Michelle Hunziker. Eros-Ramazzotti-Marica-Pellegrinelli-AltranotiziaFinalmente sono emersi i motivi che hanno spinto Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli a dirsi addio. Eros Ramazzotti e ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 2 giugno 2022)hanno vissuto per parecchil’uno al fianco dell’altro ed hanno avuto anche due bellissimi bambini. Poi però qualcosa è andato storto, ma che cosa è accaduto alla coppia?tantisono emerse le cause della fine del matrimonio tra il cantante e l’affascinante modella, che gli aveva rubato il cuorela fine della storia con Michelle Hunziker.-AltranotiziaFinalmente sono emersi i motivi che hanno spintoa dirsi addio.e ...

