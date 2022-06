Era la piccola Harriet in “Super Vicki” | dopo il successo ha stravolto la sua vita | cosa fa oggi

Leggi su sologossip

(Di giovedì 2 giugno 2022) Era lae “fastidiosa”in: non tutti sanno cheill’attrice ha completamentela suafa. Chi è che non mai amato “”, la bambina robot dell’amatissima sitcom? In onda a metà degli anni ’80, la serie tv è stata una di quelle che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.