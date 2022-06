Equitalia | cambia la normativa | a rischio tutti i debitori | Controllate le cartelle

(Di giovedì 2 giugno 2022) Cosa succede con ladi? C’è grande confusione, ed ora sono aBisogna prestare grande attenzione a quello che accade quando si hanno dei debiti da dover saldare. Questi due anni e mezzo ormai di Pandemia ci hanno mostrato come basti poco per finire in qualche vortice pericoloso, dove irischiano concretamente di finire nei guai. Certo, basta un minimo di attenzione per evitare di incappare in incidenti diplomatici che possono portare a problematiche ben più serie. Molte cose proprio durante la Pandemia sonote, ed hanno costretto milioni di italiani a tenere le orecchie saldamente aperte per non perdersi niente. Soldi, euro (Pixabay)Si, perchè lo Stato ha provato a venire in aiuto dei ...

Advertising

ScalezJunior : @animaleuropeRMP @mariamacina Se non lo guardano i fedeli, chi vuoi che lo guardi. La maggior parte degli italiani… -

Il Messaggero Veneto

E' il Ministero della Salute ad avvalersi dell'ex. Obbligo vaccinale: la sanzione per gli ... Potrebbe anche interessarti: Obbligo vaccinale over 50, cosadal 15 febbraio e sanzioni ...... l'Agenzia della Riscossione (Ex) non potrà procedere con la riscossione del tributo ... CosaCon il Decreto del Fare 2013 il pignoramento dei beni strumentali (e non beni ... Coronavirus, si cambia ancora: mascherine, scuola e trasporti, ecco le regole per l'estate La decisione se lasciare o no le Ffp2 obbligatorie sui mezzi di trasporto verrà presa a giorni, dopo un confronto tra i diversi ministri interessati. Ma forte del parere degli esperti dell’ex Cts il m ...L’AQUILA- Una città ben amministrata e guidata dal sindaco Pierluigi Biondi, la cui squadra non va cambiata perché ha fatto bene alla città. Il segretario della Lega Matteo Salvini è arrivato in camic ...