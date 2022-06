“Ecco come avere un aborto, Stato per Stato”: il vademecum-horror del New York Magazine (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu — Questa rivista ti puo? aiutare ad ottenere un aborto: è lo sconcertante — ma fino a un certo punto, visti i tempi — titolo che appare sulla prima pagina dell’ultimo numero del New York Magazine. Ne dà notizia La Verità. Il NYM insegna come avere un aborto Una tale iniziativa non arriva per caso: è sulla scia del feroce dibattito sull’interruzione di gravidanza che negli ultimi mesi ha infiammato gli Usa, con il sito Politico che a sfregio aveva diffuso la bozza del verdetto della Corte Suprema con la quale si starebbe tentando di ribaltare la sentenza Roe vs Wade del 1973, che legalizzò l’aborto negli Stati Uniti. Un precedente simile c’è già Stato, con la rivista per adolescenti Teen Vogue che tra un servizio di moda ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu — Questa rivista ti puo? aiutare ad ottenere un: è lo sconcertante — ma fino a un certo punto, visti i tempi — titolo che appare sulla prima pagina dell’ultimo numero del New. Ne dà notizia La Verità. Il NYM insegnaunUna tale iniziativa non arriva per caso: è sulla scia del feroce dibattito sull’interruzione di gravidanza che negli ultimi mesi ha infiammato gli Usa, con il sito Politico che a sfregio aveva diffuso la bozza del verdetto della Corte Suprema con la quale si starebbe tentando di ribaltare la sentenza Roe vs Wade del 1973, che legalizzò l’negli Stati Uniti. Un precedente simile c’è già, con la rivista per adolescenti Teen Vogue che tra un servizio di moda ...

