«È triste ammetterlo, qui conviviamo con la consapevolezza che una sparatoria di massa possa avvenire da un momento all'altro, ma non ci abitueremo mai» (Di giovedì 2 giugno 2022) Vive in Texas, Chiara Dini, uno Stato in cui la detenzione delle armi è libera. E dove la scorsa settimana è avvenuta una strage in una scuola elementare. , dice. Taxonomy analyst toscana, è residente da 10 anni ad Austin, con il marito professore universitario e i due figli di 13 e 8 anni. UVALDE (Photo by Jordan Vonderhaar/Getty Images) Leggi anche › Strage a scuola in Texas: da Columbine nel '99 a Sandy Hook nel 2012, i precedenti indimenticati Leggi anche › Matthew McConaughey in visita a Uvalde dopo la strage di bambini Dalle armi libere alle sparatorie di massa La strage avvenuta il 24 maggio 2022 nella scuola elementare di Uvalde le ha riportato alla ...

Strage in Texas, la testimonianza di un'italiana: «Conviviamo con il pericolo che si ripeta»