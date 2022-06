Due palestinesi uccisi dalle forze israeliane nel villaggio di Ya'bad: uno era sospettato di terrorismo (Di giovedì 2 giugno 2022) Militari israeliani uccidono due palestinesi in Cisgiordania, è quanto riporta il sito di Ynet. Il portavoce dell'Isf ha spiegato che le forze armate sono arrivate nella città palestinese di Ya'bad, ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 giugno 2022) Militari israeliani uccidono duein Cisgiordania, è quanto riporta il sito di Ynet. Il portavoce dell'Isf ha spiegato che learmate sono arrivate nella città palestinese di Ya'bad, ...

Advertising

globalistIT : - Bigfive16 : RT @madiacinzia2: A causa del Covid per due anni il mondo non ha respirato. Noi palestinesi sin dal 1948, a causa della brutale occupazione… - 3arbaraart : @LiaQuartapelle @invisiblearabs @amnestyitalia Attualmente ci sono anche questi due ragazzi palestinesi in sciopero… - francodalmas10 : @antoniope84 @LuciaLaVita1 Ssssstttt...zitto comunista..filoputiniano..bolscevico..a antiamericano.. antiisraeliano… - OCROPOIDLI : @Palazzo_Chigi cosa dite, gliele mandiamo un po' di armi anche ai Curdi? e ai Palestinesi? agli Yemeniti? Ah no? I… -