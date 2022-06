Droga, Brumotti e il cameraman di Striscia accerchiati a parco Sempione Milano (Di giovedì 2 giugno 2022) Vittorio Brumotti e il cameraman di Striscia la notizia con cui stava girando un servizio sullo spaccio di cocaina è stato accerchiato da una decina di pusher al parco Sempione di Milano. Prima Brumotti... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 2 giugno 2022) Vittorioe ildila notizia con cui stava girando un servizio sullo spaccio di cocaina è stato accerchiato da una decina di pusher aldi. Prima...

Advertising

Paolovezzani : RT @Striscia: A volte, per essere avvicinati da un pusher che ti vende della cocaina, basta prendere un caffè al bar…?? Ce ne parla @brumot… - fgagliano13 : RT @Striscia: A volte, per essere avvicinati da un pusher che ti vende della cocaina, basta prendere un caffè al bar…?? Ce ne parla @brumot… - ktmhsqtm : RT @Striscia: A volte, per essere avvicinati da un pusher che ti vende della cocaina, basta prendere un caffè al bar…?? Ce ne parla @brumot… - brumottistar : RT @Striscia: A volte, per essere avvicinati da un pusher che ti vende della cocaina, basta prendere un caffè al bar…?? Ce ne parla @brumot… - Striscia : A volte, per essere avvicinati da un pusher che ti vende della cocaina, basta prendere un caffè al bar…?? Ce ne par… -