Dorina ha un malore, la Guardia Medica è chiusa. Muore sotto gli occhi della figlia (Di giovedì 2 giugno 2022) Mala sanità o addirittura assenza di sanità: in Sardegna – ma forse non solo lì – è emergenza medici. A farne le spese, come sempre, i cittadini più fragili. Nelle ultime settimane, è scoppiata l'emergenza camerieri e cuochi: sempre più ristoratori e albergatori lamentano la difficoltà a reperire personale per i loro locali. Ma in Italia c'è un'altra grande emergenza di cui poco si parla: quella dei medici. ANSA / CIRO FUSCO/ARCHIVIOLo ha sperimentato sulla sua pelle Dorina Serra, insegnante sarda di 67 anni. La donna si era sentita male improvvisamente, un attacco cardiaco. Recatasi alla Guardia Medica di Guasila, in provincia di Cagliari, l'ha trovata chiusa. La donna è morta in ambulanza mentre i sanitari del 118 cercavano di salvarle la vita. Dorina è spirata ...

