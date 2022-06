Donbass in fiamme. La Russia controlla il 20% dell'Ucraina. Biden e l'Ue rispondono con nuove sanzioni (Di giovedì 2 giugno 2022) Le forze russe hanno occupato ormai il 20% del territorio ucraino, mentre nell'est del Paese si contano ogni giorno 100 persone uccise. Il presidente Volodymyr Zelensky è intervenuto al Parlamento del Lussemburgo, 100 giorni dopo che la Russia ha invaso la sua Ucraina dando il via a un conflitto che non ha avuto tregue, devastando intere città e causando migliaia di vittime. Nel suo resoconto Zelensky, vestito di verde militare come è ormai consuetudine, ha anche detto che 243 minori sono morti e circa 200mila sono stati portati con la forza in territorio russo, tra cui orfani e bambini separati dalle famiglie. Questo «è il motivo per cui chiediamo con tanta forza sostegno al mondo. Prima di tutto, sostegno alla difesa», ha detto Zelensky chiedendo armi, perché «questa guerra della Russia contro ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Le forze russe hanno occupato ormai il 20% del territorio ucraino, mentre nell'est del Paese si contano ogni giorno 100 persone uccise. Il presidente Volodymyr Zelensky è intervenuto al Parlamento del Lussemburgo, 100 giorni dopo che laha invaso la suadando il via a un conflitto che non ha avuto tregue, devastando intere città e causando migliaia di vittime. Nel suo resoconto Zelensky, vestito di verde militare come è ormai consuetudine, ha anche detto che 243 minori sono morti e circa 200mila sono stati portati con la forza in territorio russo, tra cui orfani e bambini separati dalle famiglie. Questo «è il motivo per cui chiediamo con tanta forza sostegno al mondo. Prima di tutto, sostegno alla difesa», ha detto Zelensky chiedendo armi, perché «questa guerracontro ...

