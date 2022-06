Dichiarazioni d’amore 2.0: la manicure di Jennifer Lopez con dedica a Ben Affleck (Di giovedì 2 giugno 2022) Instagram@tombachik Jennifer Lopez è al settimo cielo e il motivo ha un nome e un cognome: Ben Affleck. Innamoratissimi, i due fidanzatini non sono solo una delle coppie più belle di Hollywood, ma anche delle più romantiche. Qualche mese fa, infatti, è stato Ben a sorprendere Jennifer Lopez con un gigantesco anello di fidanzamento verde. Pochi giorni fa, invece, è stata Jen a optare per un grande gesto. Una vera e propria dichiarazione, portata impressa sulle unghie. D’altra parte, si sa, Jennifer Lopez e la sua manicure nude sono un must quando si tratta d’amore e proposte di matrimonio. Questa volta, però, la cantante ha voluto aggiungere un dettaglio extra alla sua classica nail art neutra. Sull’indice, infatti, la ... Leggi su amica (Di giovedì 2 giugno 2022) Instagram@tombachikè al settimo cielo e il motivo ha un nome e un cognome: Ben. Innamoratissimi, i due fidanzatini non sono solo una delle coppie più belle di Hollywood, ma anche delle più romantiche. Qualche mese fa, infatti, è stato Ben a sorprenderecon un gigantesco anello di fidanzamento verde. Pochi giorni fa, invece, è stata Jen a optare per un grande gesto. Una vera e propria dichiarazione, portata impressa sulle unghie. D’altra parte, si sa,e la suanude sono un must quando si trattae proposte di matrimonio. Questa volta, però, la cantante ha voluto aggiungere un dettaglio extra alla sua classica nail art neutra. Sull’indice, infatti, la ...

Advertising

unpienodamore : Dichiarazioni d'amore - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Dichiarazioni d'amore importanti oggi a #IsolaParty ?? Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta! Seguite ORA… - quaranta_vito : @PaganoMattia Premesso che Max ha dichiarato amore a vita a RedBull, vero é che in F1, contratti e dichiarazioni d'… - yennefair : @purple_lady18 Il fatto che lei possa essere una stronza bugiarda non rende automaticamente lui un santo meritevole… - C4NYONMVON : dichiarazioni d'amore be like: -