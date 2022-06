"Di tutto per fermarlo", il principe Andrea guardato a vista. Cosa ha in mente per il Giubileo (Di giovedì 2 giugno 2022) Non c'è solo l'incognita Meghan Markle, la duchessa del Sussex moglie di Harry che potrebbe tentare di rubare la scena alla Regina Elisabetta. Il vero terrore dei funzionari di Buckingham Palace alle prese con la complessa gestione del Giubileo di Platino che parte giovedì 2 giugno è legato al principe Andrea, duca di York. Come è noto il figlio prediletto di Elisabetta II è stato travolto dallo scandalo Epstein e dalle accuse di stupro di Virginia Roberts Giuffré (inorenne all'epoca dei presunti fatti) che non è finito in un processo grazie a un ricco accordo extragiudiziale. Non è ancora chiaro se Andrea sarà presente alle cerimonie e in che modo lo farà, ma nel Regno Unito fanno discutere le parole del primate della Chiesa Anglicana, l'arcivescovo di Canterbury Justin Welby, secondo cui il duca di York "sta ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Non c'è solo l'incognita Meghan Markle, la duchessa del Sussex moglie di Harry che potrebbe tentare di rubare la scena alla Regina Elisabetta. Il vero terrore dei funzionari di Buckingham Palace alle prese con la complessa gestione deldi Platino che parte giovedì 2 giugno è legato al, duca di York. Come è noto il figlio prediletto di Elisabetta II è stato travolto dallo scandalo Epstein e dalle accuse di stupro di Virginia Roberts Giuffré (inorenne all'epoca dei presunti fatti) che non è finito in un processo grazie a un ricco accordo extragiudiziale. Non è ancora chiaro sesarà presente alle cerimonie e in che modo lo farà, ma nel Regno Unito fanno discutere le parole del primate della Chiesa Anglicana, l'arcivescovo di Canterbury Justin Welby, secondo cui il duca di York "sta ...

