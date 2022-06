“Devi stare zitta”. Barbara D’Urso fuori di sé, lite con l’ospite in diretta: “Pazienza finita” (Di giovedì 2 giugno 2022) Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque incontenibile nella puntata di mercoledì primo giugno. Stiamo arrivando quasi alla fine della stagione televisiva del suo programma, ma la tensione è comunque molto alta. La padrona di casa ha infatti avuto un battibecco in piena diretta con un’ospite, che l’ha fatta indispettire per alcuni comportamenti considerati non idonei. Il pubblico e gli altri presenti in studio hanno assistito a questa scena e a minuti interminabili di grosse polemiche. Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque è solita toccare l’argomento Isola dei Famosi. Infatti, ha invitato tra le altre Guendalina Tavassi, che non è però la protagonista dello screzio con Carmelita, la quale ha svelato un segreto sul fratello Edoardo: “Dovete sapere che lui ha una cotta per Soleil Sorge. Sì, Edo è innamorato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 giugno 2022)a Pomeriggio Cinque incontenibile nella puntata di mercoledì primo giugno. Stiamo arrivando quasi alla fine della stagione televisiva del suo programma, ma la tensione è comunque molto alta. La padrona di casa ha infatti avuto un battibecco in pienacon un’ospite, che l’ha fatta indispettire per alcuni comportamenti considerati non idonei. Il pubblico e gli altri presenti in studio hanno assistito a questa scena e a minuti interminabili di grosse polemiche.a Pomeriggio Cinque è solita toccare l’argomento Isola dei Famosi. Infatti, ha invitato tra le altre Guendalina Tavassi, che non è però la protagonista dello screzio con Carmelita, la quale ha svelato un segreto sul fratello Edoardo: “Dovete sapere che lui ha una cotta per Soleil Sorge. Sì, Edo è innamorato ...

Advertising

lindawhippet : RT @fedebra551: @GuidoCrosetto Dipende..se devi aggiungere circa 1000 euri al mese alla sua pensione per permettergli di stare in una RSA... - taeoxqo : @starsubei il tagada il coso che gira è devi stare attaccato alle sbarre dietro - vinc_dellacorte : RT @LucaBizzarri: “Matte’…se sei nella merda devi stare fermo. La merda si secca e tu ti tiri fuori. Se continui a muoverti quella rimane m… - angelo_barbosa : #153 - Non esporre su internet dispositivi se non sei certo della loro sicurezza! • ??? Impara a difenderti:… - TwitPaola2 : RT @LucaBizzarri: “Matte’…se sei nella merda devi stare fermo. La merda si secca e tu ti tiri fuori. Se continui a muoverti quella rimane m… -